Imágenes: La futbolista más bella del mundo confiesa que no le gusta que le digan sexy

Ana Maria Markovic es una deportista de 22 años que se perfila como una de las promesas del fútbol femenino gracias a su destacado rendimiento en la Selección Croacia; pero, más allá de su indiscutible talento, la joven también ha sido conocida por su belleza que no pasó desapercibida e las Eliminatorias europeas.

Pues en los encuentros deportivos la mujer captó la atención de varios medios internacionales que comenzaron a hablar de ella y a destacarla como la futbolista más bella del mundo.

Sobre este calificativo, la joven expresó que le agradó ya que le gusta que la consideren bella; sin embargo, su fama aumentó y pasó de ser bella a ser llamada “bomba rubia” o “la futbolista más sexy del mundo”, lo cual ya no generó tanto agrado ya que le pareció exagerado o “fuera de lugar.

En una reciente entrevista con el medio alemán 20Min, la deportista, que marcó gol en cuatro partidos de las Eliminatorias UEFA, confesó que le molesta que la cataloguen de sexy, especialmente por lo que pueda pensar su familia.

“Me gustaban los artículos en los que me llamaban la futbolista más guapa o una de las más guapas, porque me alegra saber que soy guapa. Pero luego aparecieron artículos en los que me describían como la futbolista más sexy. No me gustó eso”, dijo la joven.

Agregó que otra de sus molestias es por su familia, pues no sabe qué puedan pensar con esos calificativos y advirtió que muchos se desviaron en la atención de su talento para el fútbol por fijarse en su belleza.

Contó que varias personas la han contactado para representarla, pero que ella sabe que no es por la parte deportiva sino para sacar provecho de su imagen, por lo que ha rechazado las ofertas.

“Mucha gente me escribió y pretendió ser una especie de manager, pero sé exactamente lo que quieren de mí. Nunca me han visto jugar al fútbol y sólo se fijan en mi aspecto. Creo que es una verdadera lástima”, dijo.

Agregó que “muchas personas también me han dado la sensación de que soy bonita y que sólo por eso pueden hacer algo de mí en las redes sociales y quieren ganar dinero con ello”.

Por último la joven insistió en que se encuentra enfocada en perfeccionar su talento en el fútbol y ser destacada por eso; además, se declaró fan de Cristiano Ronaldo a quien consideró un hombre “muy disciplinado” y de quien dijo que es un buen ejemplo para “darlo todo en el deporte y tener una buena mentalidad como él”.