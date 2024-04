James Rodríguez se despacha contra arbitraje de la Kings League: "Que me saquen"

La Kings League, proyecto liderado por Gerard Piqué, ha estado bajo los reflectores debido a las controversias arbitrales que han marcado las últimas jornadas en México. Si bien las críticas iniciales provinieron de Westcol, ahora se suman voces como las de Pelicanger yJames Rodríguez, quienes han levantado la bandera contra lo que consideran decisiones injustas y parcialidad hacia ciertos equipos locales.

James es dueño del equipo Atlético Parcero, el cual se vio envuelto en una serie de situaciones polémicas durante sus enfrentamientos contra Real Titán y Peluche Caligari, respectivamente. Un hecho que tiene bastante molesto al colombiano y que hizo que no se guardara nada.

En el primer encuentro, ante Real Titán, el partido no concluyó en el tiempo reglamentario, desencadenando en una derrota para el equipo de James por un penal marcado en el último segundo. Posteriormente, contra Peluche Caligari, el árbitro invalidó un gol y omitió una clara mano en la tanda de shootouts.

La reacción de James Rodríguez no se hizo esperar, expresando su frustración en un claro reclamo: "Si quieren que ganen, ellos ya están, y que el equipo nuestro no juegue más… si me quieren sacar, sáquenme, sigo con mi vida y nada más... ¿Cómo me vas a decir que eso no es mano afuera?". Sus palabras reflejan la indignación ante lo que considera injusticias que afectan el desempeño de su equipo.

Pelicanger, otro protagonista de la Kings League, se unió al reclamo, respaldando las críticas de James Rodríguez hacia las decisiones arbitrales. A pesar de las respuestas de Miguel Layún y Gerard Piqué, presidentes de la liga, quienes argumentaron que se trataba de "errores humanos" y se comprometieron a corregirlos, el malestar de los jugadores y creadores de contenido persiste, generando incertidumbre de cara a futuras jornadas.

Si no mejoran el arbitraje, me salgo de esta liga- James Rodríguez.

Luego de haberlos robado más de 3 veces.

La king League tiene sus equipos favoritos😵‍💫🤢 pic.twitter.com/8c16rK05eI — Felipe uchia (@felipe_uchia) March 31, 2024

