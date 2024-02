Juan Fernando Quintero habló sin tapujos sobre problema con Riquelme

El jugador colombiano Juan Fernando Quinterovolvió a dar de que hablar y esta vez no es por su fútbol, pues son las declaraciones sobre un Juan Román Riquelme las que lo tienen en las primeras planas de los medios deportivos, evidenciando que las rivalidades entre equipos veces duelen salir de la cancha a las relaciones personales.

En una entrevista con Ezzequiel, un creador de contenido argentino, el jugador colombiano tuvo que elegir entre dos grandes leyendas del futbol albiceleste. Las opciones eran Aimar o Riquelme y aunque la respuesta parecía sencilla, al tener afinidad con River Plate, el paisa escogió a Riquelme, sorprendiendo a todos y mostrando que su juicio no lo nubla nada.

La respuesta del colombiano fue contundente: “¿Riquelme o Aimar? Soy más de Riquelme. Son dos fenómenos”. Sin embargo, Quintero también recordó un episodio desagradable con Riquelme, quien tuvo algunas palabras no muy gratas justo después de que River le ganó a Boca la final de Libertadores en Madrid, España.

“Juan Román tuvo unas palabritas malucas conmigo, pero no me interesa… Me molestó realmente porque venía de él. Uno no espera que jugadores así te discriminen o te quiten el mérito de algo. Creo que uno siempre tiene que dejar los colores de lado y darle la razón al que la tiene. Pero bueno, mira cómo es la vida, después metí dos iguales. No tengo nada en contra de él, pero los goles hablaron”, expresó Quintero, haciendo referencia a su desempeño posterior en otros encuentros.

Este comentario de Quintero surgió en respuesta a las declaraciones de Riquelme en 2019, quien había comentado sobre el gol de Quintero en la final de la Copa Libertadores: “Hay cosas que van más allá… un golazo de Quintero, que va a volver a patear y no la va a meter nunca más”.

