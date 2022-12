POLÉMICA por consejo de Maradona para Messi

El exastro del fútbol Diego Maradona aconsejó a Lionel Messi no volver a la selección argentina al considerar que ha sido injustamente vapuleado por el pobre desempeño del combinado en el Mundial de Rusia-2018, donde fue eliminado por Francia en octavos de final.

"Le diría a Messi que no venga más", dijo el actual DT del mexicano Dorados de Sinaloa en una entrevista con el diario Clarín.

"Pierde el Sub 15 y la culpa es de Messi, el fixture de Argentina pone a Racing contra Boca y tiene la culpa Messi...siempre tiene la culpa él. Que me dejen de romper las pelotas, viejo. Yo le diría: 'no vayas más, loco', a ver si se la bancan", expresó.

Respecto al silencio que ha guardado Messi en relación a la selección argentina, Maradona fue enfático.

"Me gustaría que (Messi) nos hubiera mandado a todos a cagar, porque él no tiene la culpa de no ser campeón del mundo", dijo.

