Ronaldinho saca lágrimas con su carta de DESPEDIDA

En días pasados se confirmó que Ronaldinho dejaba el fútbol profesional. A partir de ese momento, en redes sociales se vino una ola de mensajes de admiración y agradecimiento al astro brasileño por la huella imborrable que dejó en este deporte.

No solo sus admiradores dieron muestras de cariño, quienes fueron sus compañeros y colegas también y con emotivas palabras.

Messi, David Beckham, Kaká, Neymar, entre otras figuras expresaron sus sentimientos hacia la leyenda del fútbol.

Recientemente, Ronaldinho publicó una sentida carta que sacó lágrimas a más de uno. Fue en Instagram donde la compartió y acompañó con una imagen suya usando la camiseta del Barcelona.

“Agradecido a mi Señor Dios, por esta vida que me diste, familia, amigos y mi primera profesión. Después de casi tres décadas dedicadas al fútbol, me despido de mi mayor sueño, uno realizado. Hice lo que más amé profesionalmente por 20 años y 10 en la formación de base. Viví intensamente este sueño de niño, cada instante, viajes, victorias, derrotas, el camino al vestuario, la entrada al campo, las botas que usé, los balones buenos y los malos, los homenajes que gané, los cracks con los que jugué, los que admiré y jugué y los que solo jugué en la 'play', pero admiro hasta hora. En fin, fue todo increíble. Mi padre y mi familia me apoyaron mucho para llegar hasta aquí, fue un trabajo en equipo. Llegamos al final de la primera etapa con una historia bonita para contar...", escribió el brasileño.

Continúo: "Ustedes me conocen, y saben bien que soy tímido y no tengo la costumbre de hablar mucho, pero tengo que decirles a ustedes muchas gracias, de corazón, con el alma, pues hice lo que amo con la ayuda de todos, entrenadores, preparadores, comisiones enteras, dirigentes, aficiones a favor y en contra, el conductor del autobús, el vestuario, el árbitro y la prensa. Gracias, construimos juntos esta historia, sin ustedes nada sería posible... En el mes de marzo haremos un anuncio de cómo será esta despedida y los próximos pasos. Por el momento, aquí va mi agradecimiento. ¡Aquella frase famosa "gracias vieja" por ser mi fuente de inspiración por tanto tiempo y compañera de tantas victorias!!! ¡Gracias a todos por los mensajes y cariño! Un abrazo fuerte, fui muy feliz haciendo de este deporte mi vida y profesión".