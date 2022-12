Viral: La graciosa PELEA de una pareja argentina por culpa del Mundial

Un divertido video acerca del Mundial tiene a todos, sobre todo a los hombres, muertos de risa. Se trata de una pareja argentina que habla dentro de un carro acerca del matrimonio, de un primo de la mujer, al que no pueden faltar como invitados.

En un principio, él acepta ir, pero su cara cambia cuando se entera que la fecha del evento es en junio, es decir, en pleno Mundial de fútbol. Rápidamente cambia de parecer y le dice que no podrá asistir porque quiere ver los partidos.

Publicidad

La mujer le pregunta si ese día juega Argentina, a lo que responde que no, pero que no quiere perderse a Alemania – Suecia y Corea del Sur México. La mujer, con un tono más fuerte, le reclama por su decisión y no la acepta.

Publicidad

Te puede interesar: Cinco cosas que debes saber del anfitrión del Mundial

El video que se ha hecho viral en redes sociales es una escena creada para hacer una hipótesis de lo que sería tener esta discusión en realidad.

Publicidad