Nequi revela el truco para que tu plata rinda más este mes; un hábito sencillo

Según un informe de Nequi basado en cifras de TransUnion, el 52% de los colombianos ya redujo sus gastos no esenciales durante el último año para hacer frente a los cambios económicos.

Organizarte no requiere que seas un experto en economía; se trata de adoptar hábitos sencillos que te permitan tomar decisiones con mayor confianza cuando tus ingresos o prioridades cambian.

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¿Cómo puedo organizar mis finanzas personales con Nequi?

El error más común que puedes cometer es mantener el mismo presupuesto cuando tu realidad financiera ya ha cambiado. Si tus ingresos bajaron o tus gastos fijos subieron, seguir gastando igual solo te llevará al desorden.



Por eso, el primer paso que debes dar es revisar cuánto dinero entra y cuánto sale realmente de tu cuenta cada mes.



Nequi sugiere que realices revisiones periódicas, incluso semanales, para detectar cualquier desbalance a tiempo. Una vez que tengas claro tu panorama, la clave está en asignarle un propósito específico a cada peso.

Esto significa que no debes ver todo tu dinero como una sola masa de plata, sino dividirlo según tus necesidades.

Para facilitarte esta tarea, puedes usar herramientas digitales:

Bolsillos: Actualmente, cerca de un millón de personas los utilizan para separar el dinero del arriendo, el mercado o los servicios.

Metas: Más de 123.000 usuarios mantienen metas activas para ahorrar de forma organizada para viajes, estudios o incluso la compra de una moto.

Al ponerle un "nombre" a tu ahorro, fortaleces tu compromiso y evitas gastarte la plata que estaba destinada a algo importante en un antojo del momento.

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¿Qué recomendaciones seguir para ahorrar y evitar el sobreendeudamiento?

La estabilidad no solo depende de cuánto ganas, sino de cómo te preparas para lo inesperado. El 26% de los hogares colombianos ya ha empezado a aumentar su ahorro destinado a fondos de emergencia.

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La recomendación de Nequi es que destines una parte de tu dinero, aunque sea pequeña, a un fondo para imprevistos. Esto te permitirá enfrentar gastos médicos o reparaciones urgentes sin comprometer tus otras obligaciones financieras.

Por otro lado, el manejo de las deudas es un punto crítico. Aunque el 33% de los colombianos ha acelerado el pago de sus deudas, es vital saber cuándo y cómo usar el crédito.

El crédito debe ser una herramienta de planeación, no una solución permanente para cubrir huecos en tu presupuesto mensual.

Antes de solicitar un préstamo para algo como una mudanza o adecuar tu oficina, hazte estas preguntas clave que sugiere la entidad:

¿Es realmente necesario este gasto ahora? ¿Cuánto puedo pagar mensualmente sin afectar mis gastos esenciales? ¿Cuál será el costo total de la deuda (intereses y comisiones)?

Responder con honestidad estas preguntas reducirá tu riesgo de sobreendeudamiento y te permitirá moverte con más tranquilidad en entornos de incertidumbre. Recuerda que los cambios personales son oportunidades para fortalecer tus hábitos y mejorar la administración de tu dinero a largo plazo.