¿Te robaron comprando en línea? Truco legal de los 5 días para que el banco devuelva dinero

Si sueles hacer compras con tus tarjetas de crédito, débito o pagos por PSE, debes conocer la reversión de pago, una herramienta legal contemplada en el artículo 51 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor).

Como lo explicó el abogado Juan Pablo López en El Klub de La Kalle, este mecanismo nació para protegerte frente a irregularidades en el comercio electrónico.

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Mira la entrevista completa aquí:



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Un ejemplo claro de esta necesidad ocurrió recientemente cuando el generador de contenido Westcol mostró por error su tarjeta de crédito durante una transmisión en vivo, provocando que personas inescrupulosas realizaran compras con sus datos en tiempo real.

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Para que puedas exigir que te devuelvan el dinero, la operación debe cumplir obligatoriamente con las siguientes condiciones:

Canal electrónico: La transacción debió realizarse mediante comercio electrónico (páginas web, aplicaciones) y pagada con tarjeta de crédito, débito, PSE u otro instrumento de pago electrónico. No aplica para compras presenciales con efectivo.

La transacción debió realizarse mediante comercio electrónico (páginas web, aplicaciones) y pagada con tarjeta de crédito, débito, PSE u otro instrumento de pago electrónico. No aplica para compras presenciales con efectivo. Cinco causales específicas: Tu caso debe encajar en alguno de estos escenarios: fraude, operación no solicitada, producto no entregado, producto entregado que no corresponde a lo solicitado o producto defectuoso.

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¿Cómo solicitar la devolución del dinero al banco y cuál es el plazo límite?

La regla de oro en este procedimiento es el tiempo: tienes un plazo estricto de máximo 5 días hábiles contados a partir del momento en que tuviste conocimiento del fraude, la falla o la compra no deseada.

Si dejas pasar este término sin hacer el trámite formal, perderás la posibilidad de activar la reversión de pago.

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El abogado aclaró en El Klub de La Kalle el paso a paso exacto que debes seguir para no ser víctima de trámites innecesarios o desinformación:

Notificar al comercio electrónico: Debes enviar una notificación a la tienda virtual donde se generó la compra informando el problema. Elevar la solicitud formal al emisor del pago: La exigencia de la devolución del dinero no se le hace al comercio, sino directamente al banco o entidad financiera que emitió tu tarjeta o medio de pago.

Es vital que no confundas este trámite con el derecho de retracto (artículo 47 de la ley). El retracto aplica cuando compras a distancia o por medios no tradicionales y simplemente te arrepientes de la compra o no te gustó el producto, sin que haya fraude o falla.

En el retracto también tienes 5 días hábiles desde la entrega del bien, pero debes devolver el producto intacto y sin haberlo usado. En cambio, en la reversión de pago hay una irregularidad y el banco debe procesar la restitución del dinero atendiendo tu solicitud oportuna.

