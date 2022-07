"Vamos a terminar con el Día din IVA": nuevo ministro de Hacienda

El Día sin IVA es una fecha esperada por miles de colombianos, ya que aprovechan para comprar diferentes productos un poco más económicos, sin embargo, el ministro de Hacienda de Gustavo Petro , José Antonio Ocampo, aseguró hace poco que ese mecanismo se acabará en el país.

Por medio de una entrevista que brindó a Noticias Caracol , el ministro explicó la situación y los motivos por los que van a quitar este evento: "Vamos a terminar el Día sin IVA, creo que no ha sido un buen mecanismo, tiene un costo fiscal como es obvio, no favorece a los hogares más pobres de Colombia e incluso favorece a muchas importaciones, por ese motivo no favorece dar ese beneficio tributario".

Durante la charla, José Antonio Ocampo aseguró que el 2 de diciembre de este año no habrá tercer Día sin IVA en el país. De hecho, no habrá más días sin IVA.

Respecto a este tema, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dijo que quitar el Día sin IVA es un error muy grande que va a traer problemas económicos: "Creemos que la iniciativa de terminar los días sin IVA en el país, incluso el que está programado para el mes de diciembre de 2022, puede ser un enorme error económico y social".

Por otro lado, el ministro habló sobre la inflación: "Esperamos analizar si agregamos algunos recursos a los subsidios a los hogares pobres y vulnerables para compensar con el aumento en el precio de los alimentos y especialmente para combatir el hambre como un objetivo esencial del nuevo gobierno".

Así mismo, el economista explicó durante una charla con El Tiempo, que el gobierno entrante no plantea, por ahora, eliminar el impuesto del 4x1000.

"El 4x1000 se mantendrá, pues no hay forma por ahora de reemplazarlo. Respecto a esos impuestos, hay que ver cuáles son y que no afecten negativamente a los sectores populares", aseguró José Antonio Ocampo.