“El COVID estará presente por lo menos un año más”: Iván Duque

El presidente de Colombia, Iván Duque, estimó este lunes que la pandemia estará presente por "lo menos un año más", lo que aleja una reanudación plena de actividades tras cuatro meses de restricciones ante un virus que recién está entrando en su fase crítica en el país.



En un mensaje virtual al Congreso con motivo de la instalación de un nuevo año legislativo, Duque descartó un fin próximo de las medidas de aislamiento, pese a los estragos económicos causados por la emergencia sanitaria.



Te puede interesar: "Posible vacuna contra el COVID que desarrolla Oxford es segura, según primeros estudios



"Cuidar la salud y la vida simultáneamente con reactivar la vida productiva, con distanciamiento social, es el deber del mundo entero, mucho más cuando sabemos que frenar el covid-19 no es fácil, porque no hay vacunas, tratamientos e inmunidades aseguradas, y que estará presente por lo menos un año más", sostuvo el mandatario.



En ese sentido, señaló que "mientras se desarrolla algún mecanismo efectivo" se empeñará en "proteger la vida de las personas, la vida de los empleos y la vida de las empresas".



Con una población de 50 millones de habitantes, Colombia superó este lunes los 200.000 contagios desde la detección del primer caso el 6 de marzo.



Las muertes por la enfermedad sobrepasarán muy probablemente las 7.000 el martes, lo que sitúa a Colombia en el quinto puesto de las naciones latinoamericanas más castigadas por la pandemia detrás de Chile, Perú, México y Brasil.



El 25 de marzo, Duque impuso medidas de aislamiento preventivo obligatorio que, en principio, regirán hasta el 1 de agosto.



Sin embargo, conforme se ha agravado la crisis económica -con unos cinco millones de empleos destruidos-, ha venido relajando las restricciones precisamente cuando el país está entrando en el período más crítico de contagios y fallecimientos.



"Nuestro objetivo ha sido la protección de la vida, la preparación del sistema de salud para enfrentar la fuerza de la enfermedad, la protección a los más vulnerables por el contagio y cuidar el desarrollo social de los colombianos", proclamó el mandatario.



Según dijo a los legisladores, que trabajan de manera virtual, su gobierno ha "asignado recursos cercanos al 11% del PIB" para atender la emergencia que incluyen compromisos de deuda, líneas de crédito y subsidios.



Aceleramos la implementación del programa de devolución del IVA, llegando a un millón de familias vulnerables, y creamos Ingreso Solidario, una renta básica con la que estamos protegiendo a 3 millones de familias en situación de pobreza, que no recibían ningún alivio por parte del Estado", destacó.