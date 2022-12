El Mindo se defendió y dijo que tener una foto con Andrés Escobar no lo hace un paramilitar

Armando Ortiz, más conocido como El Mindo , recientemente se pronunció a través de Instagram para aclarar que él no es un guerrillero como lo han dicho en redes sociales, tras aparecer en una foto con el empresario Andrés Escobar, quien fue grabado disparando un arma en Cali.

De acuerdo con el influencer, él decidió pronunciarse para aclarar la situación porque ya se estaba saliendo de las manos.

“Bueno mi people llegó el momento de hablar, llegó el momento que considere prudente para hacerlo y vengo a decirles cuáles son las razones porque apenas lo hago, la primera y más importante es que como creyente le pido a Dios para que me dé la sabiduría y las palabras correctas que las pusieran mi boca para referirme a un tema tan delicado que involucra a mi país y a mí personalmente”, dijo.

Asimismo, manifestó que él al igual que cientos de colombianos rechaza todo acto de violencia tanto físico como verbal.

“Yo como ciudadano rechazo todo acto de violencia tanto física, verbal y lo que ocurre en redes sociales, como se están refiriendo difundiendo una información que no es correcta sobre mí”, agregó.

De igual manera dijo que él como creador digital solo comparte información veraz, pues al tener tanta audiencia quiere cuidarse de lastimar a las personas con temas falsos.

“Reconozco que como creador de contenido digital, como persona que tiene audiencia gigante, que tiene la capacidad de hablarle a mucha gente, también tengo la responsabilidad de dar la información correcta y no caer en un juego donde se dé información si una validez y que después afectar a muchos, porque vos podes como ser humano equivocarte a dar una información, pero ya entrada lanzándola estás afectando a muchas personas”, manifestó.

Por eso, les aclaró a los colombianos que lo tacharon de paramilitar que él no lo es y que el hecho de haberse tomado una foto con una persona que no tuvo un acto de ciudadano no lo convierte en un criminal.

“Ahora hablemos de un tema que me está involucrando a mí personalmente, y es acerca de varias fotográficas que andan rondando diciendo que yo hago parte de un grupo paramilitar porque me tomé una foto con una persona que tuvo un acto no de ciudadano, un acto de violencia, Miren yo me tomo fotos casi todos los días con personas que me conocen por mi trabajo, pero hay dos razones por las que ahora toca elegir a una persona para tomarse la foto, primero decirle muéstrame tu pasado judicial y la segunda uno ser vidente y saber qué acto va a cometer más adelante”, agregó.

Por eso les pidió a las personas dejar de juzgar tanto, pues nadie en este mundo puede hacerse responsable por los actos de las otras personas.

“Uno como tercero no puede hacerse cargo de los actos que haga cada persona” afirmó.

Finalmente, Armando aseguró que él era todo menos una persona violenta. De hecho afirmó que nunca ha cargado un arma.