En este país es un PELIGRO ser CALVO y las razones son tenebrosas

Algunos por moda, otros por ocultar su calvicie prefieren no tener un pelo en la cabeza, de hecho, ser calvo tiene ventajas como no gastar dinero en shampoo, no perder tiempo en peinarse y hasta llegan a ser un efectivo punto referencia para ubicarse en el espacio. ¡Si allá, al lado del calvo!





Sin embargo, en Mozambique, país ubicado al sureste de África, es considerado un peligro ser calvo y las razones son increíbles. La policía de la zona ha lanzado una alerta a la población sobre casos de asesinatos ‘rituales’ de calvos que han ocurrido en las últimas semanas.





Según informó The Guardian , dos hombres calvos fueron hallados muertos y uno con la cabeza cortada y órganos extraídos. Los cuerpos estaban en un sector que es reconocido por la persecución de albinos y brujería, en la que los órganos humanos son ingredientes esenciales.





Habitantes de este país africano dijeron, al mismo, diario que creen muchas personas creen que “toda persona con calvicie tiene oro en la cabeza” y gozan de una gran riqueza.



Así que, si eres calvo, ya sabes a dónde no debes ir como turista. Podrías no regresar.