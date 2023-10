Espeluznante relato del único sobreviviente de 'la bestia': "me mordió, me chupó, me golpeó"

El 12 de octubre, Colombia recibió la noticia de la muerte de Luis Alfredo Garavito, conocido como 'La Bestia'. Garavito, uno de los abusadores y asesinos de niños más despiadados en la historia de Colombia, falleció en el hospital de Valledupar. Su muerte marcó el cierre de un capítulo oscuro en la historia del país, mientras recuerda la urgencia de fortalecer las políticas de protección infantil y la prevención de la violencia contra los niños.

El también llamado "Monstruo de Génova" fue detenido el 22 de abril de 1999 en un descampado cerca de Villavicencio, capital del departamento del Meta, mientras intentaba cometer una nueva agresión contra un menor. Garavito fue condenado a una pena de 40 años de prisión por el asesinato de más de 170 niños, un hecho que conmocionó al país y al mundo.

El único sobreviviente conocido de los ataques de Garavito, William Trujillo Mora, compartió su experiencia en el programa "Los Informantes", de Caracol Televisión. Recordó las terribles 12 horas que vivió cuando fue víctima del monstruo en 1979, a la edad de 9 años. Trujillo relató cómo Garavito lo atacó y lo amenazó con un machete antes de someterlo a abusos brutales. Las palabras de Trujillo destacan el espeluznante y doloroso recuerdo de las víctimas que sufrieron a manos de 'La Bestia'.

Así relató Trujillo los difíciles momentos que vivió aquella fatídica noche

"Yo pasé temprano y vi unos niños jugando con cartones, uno se resbala por el caminito por donde ya estaba demarcado, cuando me senté para resbalarme fue que sentí la mano de él en mi cuello, yo al señor no lo vi llegar por ningún lado" recordó, a la vez que reflexionó en que probablemente lo tenía en la mira desde hace días, también dijo que le mostró un machete y le dijo que no hiciera ningún ruido, de lo contrario lo iba a matar.

Lo llevó a un lugar apartado y le dijo "quítese la camisa, él me quitó el pantalón y empezó a besarme horriblemente por todo el cuerpo. Él me cogía mis partes íntimas y me chupaba y me besaba la boca y me cogía mi lengua y me la succionaba durísimo, como para arrancármela me decía así me tienes que hacer", recordó con bastante nostalgia y desagrado William.

Segú cálculos posteriores de las autoridades William sería de sus primeras víctimas porque al principio los niños que caían en sus garras solo los violaba, posteriormente empezó a torturarlos y después a matarlos.

Continuando con su relato, la víctima aseguró que "él me accedió tres veces, me hizo de todo, me mordió, me chupó, me golpeó, todo muy en silencio eso fue lo más perturbador"

El escape

Finalmente contó que le preguntó a su verdugo a qué hora lo dejaría libre pues sentía que había pasado una eternidad, en total fueron 12 horas las que lo tuvo retenido sometido a semejante tortura. La bestia le respondió que lo dejaría ir cuando sonaran las campanas de la iglesia del pueblo.

"Hasta que por fin sonaron las campanas y él me tiró mi pantalón y me dijo salga adelante, y llegué hasta la lomita me preguntó ¿no viene nadie? le dije que no entonces se asomó también y me alzó la mano en señal de decir adiós, cuando me hace esa señal y me da la espalda salí como volador sin palo y no paré hasta que llegué a mi casa"

Vea acá la entrevista completa:

La muerte de Garavito cierra un capítulo oscuro en la historia de Colombia, pero también sirve como un recordatorio de la necesidad continua de proteger a los niños y prevenir la violencia contra ellos en el país.

