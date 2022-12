Estos son los principales NOMINADOS a los Premios Óscar

Trece es para los supersticiosos un número de mala suerte, pero para Guillermo del Toro representa una excelente noticia: el número de nominaciones al Óscar que este martes recibió su aclamada cinta "La forma del agua".

El filme fantástico, que cuenta una historia de amor entre una limpiadora muda y una criatura anfibia guardada en un tanque de agua en una instalación militar de Estados Unidos en plena Guerra Fría, fue nominada a mejor película y Del Toro a mejor director.

La película del mexicano --nominado en 2007 por "El laberinto del fauno", que se llevó tres estatuillas pero no la de director-- compite también por guión original, dirección de fotografía, edición, banda sonora y vestuario.

Como otros premios de esta temporada, la entrega de los Óscar se celebrará en medio de una ola de escándalos sexuales que sacudieron a Hollywood y dieron vida a movimientos como #MeToo o Time's Up, que ha abogado contra los abusos en la industria y exigido más equidad de género.

A continuación, los nominados a las principales categorías de los premios Óscar, que se entregarán en una ceremonia el 4 de marzo en Hollywood.

MEJOR PELÍCULA

"La forma del agua"

"Tres anuncios por un crimen"

"Dunkerque"

"Llámame por tu nombre"

"Los archivos del Pentágono"

"¡Huye!"

"Las horas más oscuras"

"Lady Bird"

"El hilo fantasma"

MEJOR DIRECTOR

Guillermo del Toro, "La forma del agua"

Christopher Nolan, "Dunkerque"

Jordan Peele, "¡Huye!"

Greta Gerwig, "Lady Bird"

Paul Thomas Anderson, "El hilo fantasma"

MEJOR ACTRIZ

Sally Hawkins, "La forma del agua"

Frances McDormand, "Tres anuncios por un crimen"

Margot Robbie, "Yo, Tonya"

Saoirse Ronan, "Lady Bird"

Meryl Streep, "Los archivos del Pentágono"

MEJOR ACTOR

Timothee Chalamet, "Llámame por tu nombre"

Daniel Day-Lewis, "El hilo fantasma"

Gary Oldman, "Las horas más oscuras"

Daniel Kaluuya, "¡Huye!"

Denzel Washington, "Roman J. Israel, Esq."

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Mary J. Blige, "Mudbound: El color de la guerra"

Allison Janney, "Yo, Tonya"

Lesley Manville, "El hilo fantasma"

Laurie Metcalf, "Lady Bird"

Octavia Spencer, "La forma del agua"

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Willem Dafoe, "El Proyecto Florida"

Woody Harrelson, "Tres anuncios por un crimen"

Richard Jenkins, "La forma del agua"

Christopher Plummer, "Todo el dinero del mundo"

Sam Rockwell, "Tres anuncios por un crimen"

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

"Coco"

"Un jefe en pañales"

"The Breadwinner"

"Ferdinand"

"Loving Vincent"

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

"Una mujer fantástica", Chile

"The Insult", Líbano

"Loveless", Rusia

"The Square", Suecia

"On Body and Soul", Hungría

