Amparo Grisales 'La diva de Colombia' reveló el secreto de la eterna juventud

Hace un tiempo Amparo Grisales visitó a Suso 'El Paspi', el mueco más querido y ocurrente de Colombia, quien no perdió el tiempo, ni la oportunidad para sacarle información valiosa a la diva de Colombia. Y es que aunque Amparo en diferentes ocasiones ha sido blanco de chistes referentes a la mística que existe alrededor de su apariencia y su edad, lo cierto es que muchas mujeres llevan años investigando qué es lo que hay que hacer para mantenerse tan vital y guapa como lo es la actriz.

'Disciplina' podría decirse que sería la primera respuesta que ayudaría a resolver el misterio, pues quienes han seguido desde siempre los pasos de esta mujer saben que gran parte de su vida, se la ha dedicado al entrenamiento físico. No obstante, hay que resaltar que hay mujeres que hacen ejercicio y no logran verse como ella, por lo que muchos consideran que debe haber algo más.

¡Y sí, es cierto!. Todo parece indicar que sólo el ejercicio no basta para lucir tan jovial y radiante. Por lo tanto Amparo le reveló a Suso que hace un tiempo es vegetariana, por lo tanto no come carnes rojas, ni mariscos, ni pescado, ni pollo. ¡Ninguna carne proveniente de animales!. Al parecer por salud, pero también por respeto a los animales; lo cual ha generado como resultado que desde sus 20 años la mujer se mantenga en la misma talla de ropa, que tenga un piel bonita, y por supuesto tremendo cuerpazo.

