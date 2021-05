Ayuda internacional y el fin de la violencia: el grito de los famosos por Colombia

Tras varios días de paro nacional para pedirle al gobierno actual que retirara la reforma tributaria expuesta ante el Congreso de la República y los excesos de la fuerza pública contra los manifestantes que salieron a protestar, famosos como Karol G , Carlos Vives , Juanes , Adriana Lucia , Maluma , J Balvin , Falcao García , Manolo Cardona , entre otros, se pronunciaron.

La cantante urbana Karol G pidió ayuda internacional por las denuncias de excesos en el uso de poder por parte de las autoridades que han quedado evidenciados en video.

“Necesitamos ayuda internacional. En mi país las autoridades están abusando del poder matando personas inocentes que están marchando por nuestros derechos”, dijo.

Asimismo, agregó: “A todos mis colegas colombianos, esto no es política, esto es la vida de los ciudadanos de nuestro país, tenemos que lograr la atención necesaria para recibir ayuda #soscolombia”.

Mientras que el futbolista Radamel Falcao García rechazó todos los actos de violencia y pidió diálogos entre los diferentes actores políticos, económicos y sociales del país.

“Ante la situación en Colombia , rechazo todo acto que viole los derechos humanos. Hago un llamado a LA NO VIOLENCIA y pido se valore y se respete el derecho a la manifestación pacífica... Expreso mi preocupación y conmoción por los hechos que han venido sucediendo durante la última semana, mi solidaridad con los que han perdido la vida, los heridos y sus familias.

Pido se construyan puentes entre los diferentes actores políticos, económicos y sociales de mi país. Clamo para que se escuche a la gente en sus peticiones.

Hago un llamado a la reflexión para que podamos debatir las ideas sin violencia, sin muertos, sin destrucción del que piensa diferente… Hago un llamado a la comunidad internacional para que observe la delicada situación social, política y de salud pública en mi país.

Finalmente oro y pido a todos los creyentes a que se unan en oración por Colombia por justicia, entendimiento, sabiduría y templanza para que sepamos que hacer en estos delicados momentos”, dijo el futbolista.

Otro artista que se pronunció fue Juanes , quien le hizo un llamado a todos los colombianos y pidió que por favor protestaran sin destruirse.

“Colombia, un llamado a la calma por favor, al sosiego, a deponer la violencia y cuidar la vida. Nos queda siempre la palabra para transformarnos sin destruirnos”, expresó el cantante.

Asimismo, Carlos Vives se manifestó y expresó que teníamos que echarnos las manos como compatriotas.

“Es hora de echar mano de esa capacidad que en tiempos difíciles acompaña a los líderes y a los gobernantes. Sobreponer la razón sobre la pasión, el nivel técnico sobre el nivel político, el diálogo proactivo e innovador sobre la arrogancia y los discursos incendiarios de doble vía. Todos tenemos mucho de sensatez que aportar en estos momentos difíciles. Sé que, como dijo Gabriel García Márquez, somos capaces de los actos más sublimes y de los actos más atroces. Todos podemos ayudar a pasar la página de la barbarie a la sensatez. ¡Es ya! Cada minuto cuenta. Cada vida cuenta. Cada error se multiplica de manera exponencial”, dijo el artista.

Por su parte, J balvin y Maluma le dieron al pueblo colombiano que "lo que necesitamos es paz y amor". Balvin le solicitó al presidente Iván Duque que por favor "detuviera esta guerra".

“Necesitamos paz y amor, se perdió el control de la situación . Esto es de derechos humanos !!! We need help Colombia needs help SOS . @ivanduquemarquez paremos esta guerra civil”.

Mientras que la cantante Adriana Lucia , quien ha transmitido en Instagram varios hechos de violencia, le pidió a alguien sensato del gobierno que por favor pida perdón y pare esto.

“Alguien sensato en el gobierno que pida perdón y pare eso. Alguien sensato en el gobierno que convoque un diálogo nacional. Tiene que que haber alguien que llame a la cordura. Que tenga la sabiduría para leer la situación. Para entender el descontento”, expresó.

Finalmente, el actor Manolo Cardona exigió que se le respetara la vida a todos.

“Me duele en el alma lo qué pasa en Cali y en toda Colombia. Exijo como ciudadano que se respete la vida de todos y todas en nuestro país”, puntualizó.

