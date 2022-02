Comentario de Yailin sobre miembro masculino de Anuel AA, desató polémica en las redes

Anuel AA ha estado en boca de muchas personas debido a su nueva relación con Yailin, quienes se muestra públicamente en sus redes sociales y formalizaron su amor.

El cantante puertorriqueño siempre ha sido muy abierto con muchos aspectos de su vida y se muestra tal cual es frente a sus millones de seguidores en todo el mundo.

Hace poco por medio de su cuenta personal de Instagram , el artista compartió un video que dejó a muchos sorprendidos, ya que no se tenía presente que el cantante practicara lucha libre .

En la filmación Anuel AA se ve que está sentado en lo que parece ser un cuadrilátero, muy casado y solo tiene puesto unos bóxer de color verde, publicación que causó miles de comentarios de sus fans y hasta de su propia novia.

El mensaje que dejó Yailin levantó mucha polémica, ya que dijo: "El plátano Qué me encanta💦🦴😈".

Comentario de Yailin /Foto: Captura de Instagram

Esta respuesta generó más de 5 mil comentarios, entre esos de algunas personas quienes dejaron sus pensamientos irónicos al respecto y hasta la cantante colombiana fue nombrada : "Karol G se lo comió primero", "que jodido estas con esa vulgar chamaca, que bajo caiste", "Y ESE CAÑOOOOON DIOS MIO 🔥🔥🔥🔥 LO ENROLO Y ME LO FUMO 🔥🔥🔥", "Y ese paquete anuel ?", "La domi lo tiene seco", "Pero me acaban de decir que un protector que tiene ahí abajo 🥺😒 me mentiste !!", y muchos más.