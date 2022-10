Con emotivo video Nórida Rodríguez recuerda a su esposo fallecido, Toto Vega

La muerte del reconocido actor Toto Vega tomó por sorpresa a cientos de colombianos el pasado lunes 26 de septiembre luego de cerrar el Festival de Cine Verde de Barichara.

El festival anunció la inesperada muerte del actor por medio de su cuenta oficial de Twitter: ”Con profunda tristeza y dolor confirmamos el fallecimiento de nuestro co-director Toto Vega. Es un momento indescriptible para todos, agradecemos su prudencia, amor y respeto para su familia”.

Hasta ese momento amigos y familiares habían compartido en redes sociales fotos recordando a Toto, pero su esposa, Nórida Rodríguez, se pronunció unos días después en su cuenta de Instagram al compartir algunas fotos del actor y dejando un triste mensaje de despedida: "Amor de mi vida, fue muy poco tiempo, nos quedó faltando todo. Mi corazón está roto, pero con los pedazos que me quedan te amaré por siempre".

Desde la temprana partida del actor, su esposa no ha dejado de recordarlo y en sus redes sociales ha mostrado algunas fotos o videos de momentos que vivieron juntos, publicaciones acompañadas de mensajes desgarradores dejando claro que lo extraña demasiado y que siempre será el amor de su vida.

Hace poco la también actriz publicó en su Instagram un video en el que se les ve disfrutar de un viaje en un día de sol. Allí Nórida y Toto estaban parados al parecer sobre un puente mientras intentaban mantenerse de pie debido a que había bastante viendo en el momento.

Junto a su posteo que fue un #TBT, la mujer escribió: " #TBT “Ahuyentemos el tiempo, amor, que ya no exista; esos minutos largos que desfilan pesados cuando no estás conmigo y estás en todas partes sin estar pero estando.” GiocondaBelli ".

En el video Nórida puso la canción 'I Get To Love You'.

