El Tino Asprilla encantó con su disfraz para Halloween: le dicen el tino de WhatsApp

Faustino Asprilla más conocido como 'El Tino' sigue vigente con el paso de los años gracias a sus redes sociales y además continúa realizando comentarios especializados en el mundo del deporte.

Gracias a esto hace poco volvió a ser tendencia por el curioso y divertido disfraz que eligió para este Halloween 2022 pues aunque fue algo sencillo lo que más llamó la atención es que quiso imitar a un personaje muy similar a él en sus atributos físicos.

'El Tino' decidió personificar al famoso personaje que se viralizó hace algún tiempo por medio de cadenas en las redes y al que bautizaron como 'el negro de WhatsApp'.

El exfutbolista compartió su disfraz por medio de su cuenta personal en Instagram en el que con un video se le vio compartir con dos amigos más y entre los tres hablaban de la vestimenta que usaría Faustino Asprilla.

Luego casi al final se vio al deportista sin camiseta, con un gorro y una ruana alrededor de su cuello actuando igual que 'el negro de WhatsApp'.

Junto a su posteo él escribió: "¿Será que nos quedó bien el disfraz? 🙈🎃".

Como era de esperarse, cientos de internautas no se demoraron en opinar al respecto y decir que quedaron iguales sobre todo por sus partes íntimas.

"Jajjajajajjaa creo que le gana al original 😳", "Es disfraz le queda cortico a mi tio jajaja 😂", "Que hp video chimba la sacaron del estadio", "🤣 La rompieron 😂", "😂 que se parece!!!", son algunos de los comentarios.

Por otro lado, recordemos que hace algunos meses el exfutbolista de la Selección Colombia se sumó al ambiente político en el país y lanzó una campaña con tono jocoso para pedirle a los compatriotas que votaran bien y a conciencia en las elecciones del 29 de mayo.

Todo comenzó un video en el que 'El Tino' dijo: “Voten por mí que yo aquí les voy a construir un puente”, arranca diciendo el tino, quien es cuestionado por ‘Caremonja’ que le dice: “Aquí no hay río”.

Sin ningún problema Faustino responde prometiendo que “también les construyo el río”.

En una de las expresiones que más gracia causó en sus seguidores, Faustino dice que en su campaña “nadie se acostará sin dormir”, ante lo que de fondo le gritan: “yo no he comido”, y él responde: “entonces no se acueste”.

