¡Qué delicia! Valentina Lizcano baila en bikini y deja 'chorreando baba' a sus fans

La actriz colombiana Valentina Lizcano dejó 'chorreando baba' a sus más de 1 millón de seguidores en la red social de Instagram al compartir un video mostrando el gran cuerpo que tiene.

La caleña no dudó en presumir su figura bailando muy sensual al ritmo de la canción 'Cafecito para dos' de Martina ‘La Peligrosa’.

En el video se ve a la actriz moverse y disfrutar del día junto a una piscina y usando un traje de baño muy diminuto de color naranja.

Junto a su posteo ella escribió: "Que viva la energía más Pura , que viva y que me invada , que se adueñe de mi , no por algo o por alguien , que sea por todo y por nada , que viva la locura que produce el Amor ❤️ Pd : @martinalapeligrosa que canción tan Bella ombe 💕🙏🏻".

Hasta el momento su publicación tiene más de 10 mil me gusta y miles de comentarios como: "Mamacita linda! Q delicia de energía! 🤍", "Eres divinaAaaa", "Quiero ese cuerpo yaaaa ", "Estas hermosisisimaaaaa y irradiando luz!!!", "Pero qué es este espectáculo de mujeeeeerrrrrrr", "Yo a esta mujer siempre la veo hermosa y poderosa. No por la cara y el cuerpazo que tiene. Es hermosa por su resiliencia, humildad, inteligencia, porq es uno de los seres humanos que más he visto evolucionar. 🤍 además por ser una súper mamá.", y muchos más.