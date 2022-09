¡Rumbo a la victoria! Mamá de Egan Bernal se practica su última quimioterapia

Flor Marina Gómez, mamá del ciclista Egan Bernal, compartió este viernes en horas de la mañana una serie de historias en su cuenta personal de Instagram, que conmovieron a más de un internauta pues aseguró que hoy recibiría su última quimioterapia.

Recordemos que la mujer fue diagnosticada el pasado mes de mayo del presente año con cáncer de seno grado dos.

En Instagram la mujer mostró un carro el cual en la parte de atrás tenía unas letras pegadas que decían: "Hoy mi última quimio". Junto a este posteo Flor escribió un mensaje dedicado primeramente a Dios y luego a todas aquellas personas que la han acompañado en esta etapa complicada de su vida: "Solo gracias, padre celestial, y a cada una de las personas que me brindaron una palabra de aliento y el apoyo en el momento que más lo necesité".

Mamá de Egan Bernal

/Foto: Instagram Flor Marina Gomez



Así mismo, Egan Bernal compartió una foto junto a su mamá abrazándola y le dejó un mensaje: "Mamá, por muchos años más".

Ronald Bernal le dedicó un conmovedor mensaje a su mamá: "Estoy muy contento de ver que mi mamá pudo vencer el cáncer de seno. Hoy, viernes 30 de septiembre, es la última quimioterapia de mi mamá. Quiero decir que no puedo estar más contento de tener a mi mamá a mi lado para apoyarme, darme amor incondicionalmente y regañarme".

El joven también escribió una gran lección que le ha enseñado la señora Flor Marina Gómez: "Ella nos enseñó que no hay que rendirse por muy difícil que esté el camino. Te amo con toda mi vida mami, desde un principio supe que íbamos a salir bien de todo esto".

Desde que la mujer fue diagnosticada con esta enfermedad, compartió en redes su proceso y uno de los momentos más complicados que fue cuando se rapó la cabeza.

En ese momento ella escribió: "Creo que hasta el momento ha sido el paso más difícil 💕Acompaño a todas las personas que están o han pasado por este proceso. Sé que no es fácil, pero me siento viva, me siento fuerte y con el apoyo de mi familia es aún más llevadero. Solo me queda por decir: Gracias 🙏🏼".

