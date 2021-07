Se confesó: Jennifer López reveló por qué terminó su relación con Alex Rodríguez

Jennifer López ha estado en el ojo del huracán recientemente por haber terminado, hace solo unos meses, su relación con el beisbolista Alex Rodríguez y haber ventilado su romance con su exnovio Ben Affleck.

La 'diva del Bronx' se sinceró en su más reciente entrevista para 'The Ebro show' que fue presentada el pasado 12 de julio. La actriz y cantante aseguró que "ya no se sentía feliz consigo misma".

"Llegas a ese punto en el que dices: esto no es para mí, hay algo que no me hace sentir bien o tengo que cambiar algo. Yo soy la responsable de esto y nadie más". Además, reconoció, "una vez que haces eso, las cosas solitas se ponen en su lugar".

Sus declaraciones también estaban relacionadas con el amor que regresó del pasado y con el que ahora se siente feliz, después de haber puesto todo sobre una balanza y soltar aquello que no la llenaba completamente.

Ben Affleck y Jennifer López han sido captados por los paparazzi recientemente, mientras comparten besos, agarraditas de mano y hasta con los hijos de ambos.