VIDEO: Angélica Lozano y Claudia López revelan cómo se enamoraron y quién se declaró primero

La senadora Angélica Lozano compartió a través de su cuenta de TikTok cómo inició su historia de amor con Claudia López , alcaldesa de Bogotá; todo habría empezado con un libro.

Según contó Lozano, en 2007 Claudia López lanzó el libro ‘Parapolítica’ en el Coliseo del Gimnasio Moderno, lugar al que acudió para recibir un autógrafo de la que ahora es su esposa.

“Para mi alcaldesa favorita y una amiga perdurable hacia el futuro. Un abrazo”, escribió López en el libro de Lozano.

La senadora confesó que se sentía halagada, pues Claudia la reconoció y además, le dejó una dedicatoria que aún guarda con amor.

Aunque el romance no se consolidó, nunca perdieron contacto, incluso, la hoy alcaldesa confesó que era un 'tire que afloje' pues se veían dos veces al año como máximo para hablar de política y de otros temas.

"Como en cámara lenta, como que sí, como que no, como que hablábamos de política, como que me coqueteaba, pero como que no, y de pronto se perdía, y de pronto volvía, y yo estudiaba afuera”, dijo Claudia López.

Angélica aseguró que no estaba coqueteando: “Yo le escribía un mail que si nos veíamos dos veces al año y por ahí un almuerzo”.

“Lo cierto es que no sabíamos cómo era la cosa”, añadió Claudia, que por ese entonces andaba 'entusada'.

Las esposas confesaron que quién dio el primer paso para formalizar la relación fue la senadora, y entre risas, contó con detalles el recordado momento.

“La declaración de amor más poderosa (…) Íbamos para un restaurante y en el carro yo le dije, muy empoderada, con mi inglés ‘¿Quieres ser mi next?’”, dijo Lozano.

Por su parte, Claudia López no demoró en responder: "No, yo no quiero ser tu ‘next’, yo quiero ser tu last”, afirmó Claudia.

Vea los videos a continuación:

