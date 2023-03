VIDEO: Paola Jara revela que tiene miedo de ser mamá y por eso lo ha postergado tantos años

Sin lugar a dudas Paola Jara es una de las mujeres más bellas que hay en Colombia y quien deja poco a la imaginación con cada una de sus fotos y videos que publica por medio de sus redes sociales.

La artista se casó hace poco con su colega, el también cantante de música popular Jessi Uribe, y desde que están juntos varios de sus seguidores les han preguntado sobre cuándo van a venir los hijos.

Sobre ese tema, Paola Jara habló hace poco en el programa 'En La Sala de Laura Acuña' y abrió su corazón para revelar que es un tema que le da un poco de temor y por ese motivo ha dejado pasar tantos años sin tener un hijo.

"No sé, ese tema lo vivo pensando y no sé. Será que me da miedo y es una responsabilidad tan grande y una decisión tan importante que la he postergado tantos años de mi vida", dijo Paola jara con cara algo pensativa.

Luego de esto, la intérprete de ''Que sufra, que chupe y que llore' contó que Jessi Uribe sí le ha pedido que sean padres, pues él quiere tener un hijo con ella, algo que a Paola le ha llamado bastante la atención, pues recordemos que Jessi ya tiene cuatro hijos de su primera relación con Sandra.

Durante la charla, Paola Jara aseguró que ha practicado bastante el tema durante la relación con Jessi Uribe, pero por el momento no se han dado las cosas para ser padres.

Por otro lado, recordemos que hace poco Jessi Uribe despertó los rumores de que Paola Jara podría estar en embarazo, sin embargo, todo resultó ser solo chismes de los internautas, aunque no es un misterio que a él si le encantaría tener un quinto hijo.

