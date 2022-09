VIDEO: Presentadora Yaya revela lo que no le gusta que le hagan en el delicioso

Este 6 de septiembre se celebra el Día Internacional del Sexo Oral y en Kallejiando tuvimos la compañía de nuestra sexóloga Annyull Maestre quien desde el ámbito profesional nos habló sobre el tema, sus mitos, los miedos en las personas y hasta dio algunos tips de cómo disfrutar más de lo que llamó el "placer de la vida".

Y en medio de la entrevista con la profesional en temas de sexualidad se presentó una situación inesperada en la que la presentadora del programa hizo una confesión íntima que captó la atención de sus compañeros de set.

Pues Annyull se encontraba diciendo que el sexo oral tiene que ver con la salud física, mental y emocional de las personas, ya que de esa estabilidad personal se puede lograr tener una sexualidad placentera y sin afectación.

"Para tener una buena sexualidad, para que no nos afecte nuestra vida y todo lo que hacemos, la sexualidad debe estar combinada con esa tranquilidad que tu debes tener a nivel mental y emocional para que tus relaciones funcionen", explicó la sexóloga.

Y en medio de su intervención surgió una inquietud por parte los presentadores sobre las personas que no realizan esta práctica en la intimidad, ante lo que la presentadora Yaya manifestó espontáneamente que ella es una de las personas que no le gusta que le practiquen sexo oral.

Su íntima revelación causó asombro en sus compañeros de set quienes no podían creer lo que acababan de escuchar; sin embargo, la experta aprovechó para aclarar que, aunque "el oral es unos de los placeres del sexo", es completamente normal que una persona sienta gusto o rechazo por algo en específico en la intimidad.

"Por eso a veces no hablamos y no decimos las cosas porque la reacción es como la que se acaba de presentar", dijo la experta al ver que la presentadora se intimidó con los cuestionamientos de sus curiosos compañeros.

Annyull señaló que este rechazo puede darse debido a varios factores, "como alguna mala experiencia o falta de tener esa experiencia, ya que a veces decimos que algo no nos gusta porque lo desconocemos completamente y la desinformación sexual hace que a nosotros no nos guste nada; por eso la información y la educación sexual es completamente importante".

"Pero si no me gusta algo, yo estoy en todo mi derecho y no, es no", puntualizó la sexóloga de La Kalle.