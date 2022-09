VIDEO: Yaya se pone traviesa en Kallejiando y pone a prueba condón para el oral

Yaya, nuestra presentadora de Kallejiando, elevó la temperatura este martes tras medírsele a probar cómo se debe usar un condón para sexo oral; la situación despertó comentarios picantes de Maxwell y Pirata Morgan.

Annyull Maestre, sexcoach y especialista en relaciones de pareja sexualidad y sexo , quien nos acompañó en nuestro programa matutino, explicó cómo el uso correcto de este poco conocido método de barrera y se valió de Yaya para que fuera su modelo.

Según reveló la experta, el preservativo previene enfermedades de transmisión sexual sin disminuir la intensidad sensitiva. El método funciona como tipo tapabocas que al ser puesto ofrece un orificio para ser introducido en la boca de la persona que practica el sexo oral.

Así mismo, explicó que este condón tiene una textura suave, pues cuenta con lubricante que juega muy bien con la boca y la lengua; sin embargo, aclaró que sí es importante tener en cuenta su tamaño.

"Venga me lo pruebo", apuntó Morgán entre risas, mientras Maxwell preguntaba si los guantes de comer pollo servían para estos casos.

Acto seguido, Yaya procedió a ajustar el condón, lo que despertó el 'mal pensar' de los oyentes. La presentadora no tardó en dejar claro que hasta ahora conoce este método de protección.

Por su parte, Annyull aprovechó para despejar algunas dudas, entre ellas, las posibles reacciones alérgicas al material del condón.

"El látex está comprobado médicamente que es alérgico para muchas pieles, causa alergia en la piel, no problemas de erección. A mí no me vengan con cuentos de que yo no uso condón porque no se me para. Eso es otra condición", aseveró.

Vea el video completo a continuación:

