Video: Yina Calderón confesó que Natalia París la salvó de un "muerto"

Hoy en Kallejiando, nuestro programa matutino, nos acompañó la empresaria e influencer Yina Calderón, quien aprovechó el espacio para confesar incidencias, secretos y hasta reveló que alguna vez tuvo un problema con un "muerto" del que la salvó la también DJ, Natalia París.

La revelación la realizó luego de que el conductor de Kallejiando, Esteban Hernández, le diera paso a nuestra 'Nati Paris', personaje en la voz de Lorena Neira, quien aprovechó para invitarla a crear una "mezcla de guaracha".

Al respecto, la empresaria de fajas contó que alguna vez pensaron en hacer una colaboración juntas; sin embargo, habrían llegado a la conclusión de que sus ritmos y estilos son diferentes.

"Alguna vez íbamos a sacar un tema pero lo que pasa es que el estilo de ella es muy diferente a mi estilo, ella es más agomelada. Ella es más techno y a mí me gusta es el aleteo, el zapateo", apuntó la invitada.

Al final, Calderón terminó confesando que tuvo una experiencia paranormal, de la que, al parecer, Natalia París la ayudó a liberarse por medio de la oración. Según ella, algo del "más allá" la visitaba, la tocaba y se le "subía".

"Se me subía mi novio pero también se me subía el muerto y ella (Natalia Paris) fue la que me dio una oración para que se me pasara eso", agregó la influencer.

Sobre el tema, la empresaria agregó que investigó en internet y que parecía ser una posible parálisis del sueño, por lo que no le prestó tanta atención; sin embargo, luego de que los supuestos "tocamientos" continuaran, empezó a preocuparse.

"Yo le decía a mi mami: 'mami estoy muy preocupada, eso me toca por allá'", contó entre risas.

Luego de que su madre no le creyera, la empresaria optó por pedir consejos a través de sus stories de Instagram y llegó a la conclusión de que efectivamente era un supuesto espíritu, que finalmente desapareció con la ayuda de Natalia Paris.