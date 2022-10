Yailin y Anuel AA no se habrían casado; pruebas confirmarían los rumores

Una de las parejas más controversiales es la de los cantantes Anuel AA y Yailin quienes desde que están juntos siempre dan de qué hablar por diferentes temas y en esta oportunidad están en boca de todos debido a que comenzaron los rumores de que su matrimonio habría sido toda una farsa.

Un periodista dijo durante su programa radial que no existía ningún certificado que comprobara la unión matrimonial: “Yo te puedo hacer una recomendación. Búscate en tus contactos en Puerto Rico y tus contactos aquí en República Dominicana con alguien que solicite una certificación para verificar si realmente hubo un matrimonio”.

Publicidad

Ante estas declaraciones, otro compañero de mesa le preguntó si estaba insinuando que no había un certificado de matrimonio, a lo que el periodista dijo: "Búscalo, yo no soy quien deba dar esa información, pero búscalo que esa certificación la dan, es pública".

Como era de esperarse, varios internautas opinaron al respecto. Algunos dijeron que los periodistas en general tenían una obsesión con la pareja mientras que otros le dieron la razón al hombre con su información pues para ellos el matrimonio también era una mentira.

Por el momento la pareja no se ha pronunciado y todo son solo rumores.

Publicidad

Por otro lado, recordemos que Yailin hace poco mandó una fuerte advertencia a todos aquellos que hablen de ella: "Todo aquel que mencione mi nombre en chismes y mentiras, tengo para decirles que tengo mi abogado listo y ready para lo que yo diga… Se acabó el relajo. Denle, tiren que los estoy esperando".

Así mismo, en los últimos días a Anuel se le ha relacionado sentimentalmente con una colombiana conocida como Shaarza Moriel quien apareció en redes indicando que ella no habría arruinado el matrimonio de Anuel AA.

Publicidad

“Aquí nadie se robó a nadie. Él vino solo y en segunda, yo no sé ustedes qué andan inventando. Que yo me voy a casar, que el anillo y yo ni por cerca, parce. Ustedes se pasan, que el anillo que no sé qué”, expresó Shaarza Morie.

Te puede interesar: Yaya se le midió a vender rellena