Yeferson Cossio tomó drástica decisión que sorprendió a más de uno

Uno de los creadores de contenidos más reconocidos que hay en el país es Yeferson Cossio, quien se ha sabido ganar un lugar en las redes sociales debido a sus fotos y videos creativos.

El joven ha dejado claro que le gusta bastante cuidar su físico y salir de los prototipos de hombres comunes, por ese motivo decidió hace algún tiempo realizarse diferentes tatuajes en todo su cuerpo, incluyendo la cara, sin embargo, hace poco el joven contó que decidió borrarse algunos de ellos.

Por medio de un video que publicó en su cuenta personal de Instagram, se puede ver al creador de contenidos en lo que parece ser un estudio de tatuajes eliminando varias marcas del rostro, pero contrario a lo que él pensaba, el procedimiento le estaba doliendo demasiado.

En medio de lágrimas, Yeferson Cossio dijo: "Ay Dios, ya estoy lagrimeando, esto duele mucho más que el tatuaje, me estoy borrando todos los tatuajes de la cara menos este...".

Luego, comenzó a contar cuáles se iba a quitar y al darse cuenta que faltaban muchos, por poco se pone a llorar de nuevo.

Por otro lado, recordemos que hace poco el creador de contenidos paralizó a sus seguidores en Instagram pues decidió publicar una foto sentando en un sillón usando solamente un bóxer y dejando poco a la imaginación deleitando con cada uno de sus tatuajes.

Sin embargo, el rostro del joven se robó algunas miradas por varios internautas aseguraron que su mirada se veía triste.

Como era de esperarse, los usuarios de las redes no se demoraron en dejarle todo tipo de comentarios y hasta algunas seguidoras se atrevieron a decir que habían tenido un "orgasmo visual" con la foto.

"Cosita rica ,,cosita bien hecha", "Acabo de tener un orgasmo visual 🔥", "Me gusta tu cara de C.. recién levantado ❤️te amo yefitooo", "Como me gustaría", "Su cara es de depresión", "😮😮Colirio para mis ojos 😍", "Que guapo🔥❤️", son algunas de las opiniones.

