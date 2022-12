Florinda Meza contó cómo fue su primer CHUPADA DE TROMPA con ‘Chespirito’

Siguen pasando los días de la muerte Roberto Gómez Bolaños y, así mismo, las cosas que salen a la luz de la vida del comediante y que sus admiradores desconocían.

Publicidad

La ‘perla’ más reciente la hizo su viuda, Florinda Meza, en una entrevista para para el programa argentino ‘Morfi Todos a la Mesa’ en la que contó con lujo de detalles cómo inició su romance con el protagonista de ‘El Chavo del 8’, dejando claro que el artista siempre fue muy coqueto y seductor.

"Siempre fue una seducción. Me hacía dibujos, me hacía poemas, me hacía canciones", dijo.

Publicidad

La conquista del humorista aumentó cuando Meza se comprometió con otro hombre e incluso, lo hacía cuando el susodicho estaba presente.

Publicidad

"Él empezó a llevarme una flor diariamente a donde estuviera yo, pero yo no lo veía muchas veces (…) Aún en domingo, siendo casado, si yo estaba en un restaurante con el pretendiente, bajábamos y en el automóvil de él estaba una flor", añadió.

Finalmente, la actriz reveló que el primer beso de ambos fue durante una gira en Chile, lugar que ella aprovechó para reclamarle por qué él le pretendía si tenía hijos y una buena mujer y Gómez respondió que le hacía falta algo en su vida.

Publicidad

"No sé, es que a veces siento mi vida vacía, siento como que me falta algo. A veces siento la necesidad de que alguien me besara, o de besar a alguien", le dijo Roberto.

Publicidad

A lo que ella contestó: "Si quieres besar a alguien, bésame a mí”.

Ese momento la mexicana lo recuerda con mucha alegría y confesó que nunca había sentido un beso que la hiciera sentir hasta mareo.

Publicidad

Mira aquí la entrevista completa: