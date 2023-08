Francisco Barbosa asegura que plan para asesinarlo sigue en pie

Hace algunos días se conoció sobre un plan que tendría el grupo guerrillero ELN , para atentar en contra del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, según alertó el ente investigador, un hecho que preocupó al Gobierno Nacional y que enmarcó una reunión entre Barbosa y el presidente Gustavo Petro .

En dicha reunión el presidente de la República escucho las denuncias del fiscal y compartieron información al respecto. Así lo dio a conocer Barbosa en una entrevista que otorgó a W Radio, donde demostró su preocupación tras la reunión, pues según él, el Gobierno no tenía idea de lo que estaba pasando.

“Cada día aparecen nuevas informaciones que parecen confirmar las hipótesis de la Fiscalía. No hay que minimizar esto. La semana pasada tuve una reunión con Petro, el ministro de Defensa y la cúpula militar, se preguntó por la información que nos entregaron y él manifestó que no conocía la información”, indicó el fiscal Francisco Barbosa.

Además, mantuvo la posición de que tienen conocimiento del plan que estaría orquestando la organización guerrillera desde Venezuela para atentar contra la vida de él y al parecer también en contra del general Eduardo Zapateiro y la senadora Maria Fernanda Cabal.

Según Barbosa: “Ayer martes 15 de agosto se conoció información por parte de la Policía Nacional en donde efectivamente se dice que hay una persona que llegó a Bogotá, explosivista y un francotirador. Cada día aparecen nuevas informaciones que confirman las hipótesis”.

Finalmente, el fiscal dejó clara su preocupación, ya que dicha guerrilla está en un proceso de diálogo con el Gobierno Nacional y él está a escasos meses de abandonar su cargo: "Sigo comprometido con la paz, con lo relativo con el proceso del ELN, pero más allá de esto hay una situación que había que advertir entendiendo que me voy en cinco meses y no puedo quedar expuesto a que me asesinen al día siguiente de salir".

