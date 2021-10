Gomitas Epa Colombia salieron defectuosas, según video con denuncia de una cliente

Daneidy Barrera Rojas , más conocida como Epa Colombia , se ha convertido en una gran empresaria en el país y ha logrado gran éxito por sus productos para el cabello como la reconocida Epa Keratina.

Pese a las varias polémicas que la envuelven, la empresaria se mantiene firme en su emprendimiento y lo viene agrandando con bodegas, contratación de personas y hasta con la venta de más productos bajo su marca.

Epa Colombia ya no solo vende keratinas sino que ofrece más productos para el cuidado del cabello y las uñas, como unas gomitas de vitamina; además, recientemente anunció el lanzamiento de pantys levanta cola que, asegura, son sin relleno.

Pero una reciente denuncia que se viralizó en redes sociales tiene en el ‘ojo del huracán’ a la influencer y sus gomitas.

Se trata de un video en el que una mujer, que asegura se cliente de Epa Colombia, denuncia que las gomitas para el cuidado y recuperación del cabello son defectuosas.

En las imágenes se observa un frasco de gomitas de la marca Epa Colombia, pero en su interior, en lugar de mostrar las pequeñas figuritas, se observa una masa de un solo color, completamente pegada al interior del frasco.

La denunciante dice que compró las gomitas de Daneidy Barrera, pero que no se las ha podido comer ya que se derritieron dentro del frasco generando una sola goma, difícil de extraer. Cabe aclarar que esto ocurrió en tierra caliente.

Esto se describe mientras se observa a la mujer dar vuelta al frasco, sacudirlo y golpearlo para intentar sacar su contenido, que ni siquiera se escurre entre el plástico.

“Holi. Las gomitas se me derritieron y solo me he tomado dos. Donde las compré me dicen que hasta hoy les dijeron que en climas calientes se derriten”, escribió la persona en el post.

La cliente asegura que la solución que le dieron fue extraer a diario pequeñas cantidades hasta completar las 58 porciones; algo que la dejó inconforme, más aún al desconocer cuánta cantidad trae cada porción.

“No las compren hasta que al menos les mejoren en la fórmula. O si las compran, manténganlas en clima cálido o nevera”, agregó la decepcionada compradora.

Por el momento, Epa Colombia no se ha pronunciado públicamente frente a esta denuncia.