ZULMA GUZMÁN EXTRADITADA
SOBREVIVIENTE VÍA BUENAVENTURA
CASO JAIME MORENO
LA TUMBA DE DIOMEDES
HORÓSCOPO DEL DÍA

  • Guía para distinguir la diferencia entre garantía y devolución de un producto
    Guía para distinguir la diferencia entre garantía y devolución de un producto
    Aprende a distinguir la diferencia entre garantía y devolución de un producto

    En plena temporada de compras, muchos consumidores enfrentan exigencias y normas que no siempre son legales. Descubre qué derechos te amparan y qué pueden —o no— pedirte.

  • 21461_Epa Colombia / FOTO: Captura
    De rodillas, 'Epa Colombia' agradeció por su nuevo apartamento
    Gomitas Epa Colombia salieron defectuosas, según video con denuncia de una cliente

    La cliente muestra que las gomitas para el cabello se derriten y son imposibles de sacar del frasco.

  • Mujer carro vehiculo
    Estrelló su carro porque no le dieron trabajo
    Propietarios de reconocida marca de carro denuncian garantías “chimbas” y fallas mecánicas

    Aseguran que los daños que presentan estos vehículos terminan saliendo por un ‘ojo de la cara’.

