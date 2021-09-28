La Kalle Garantía de fábrica
Garantía de fábrica
Garantía por objetos con defecto de fábrica
Aprende a distinguir la diferencia entre garantía y devolución de un producto
En plena temporada de compras, muchos consumidores enfrentan exigencias y normas que no siempre son legales. Descubre qué derechos te amparan y qué pueden —o no— pedirte.
Gomitas Epa Colombia salieron defectuosas, según video con denuncia de una cliente
La cliente muestra que las gomitas para el cabello se derriten y son imposibles de sacar del frasco.
Propietarios de reconocida marca de carro denuncian garantías “chimbas” y fallas mecánicas
Aseguran que los daños que presentan estos vehículos terminan saliendo por un ‘ojo de la cara’.