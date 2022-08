Hombre murió en el centro de Bogotá tras recibir varios impactos de bala

Un hombre que se movilizaba en una bicicleta durante la madrugada de este martes 23 de agosto fue asesinado más exactamente en la calle 19 con carrera 17 en la ciudad de Bogotá .

Según varios testigos que se encontraban en la zona, unos hombres que estaban en una moto se le acercaron a la víctima y le dispararon cinco veces ocasionándole la muerte.

Publicidad

En un principio se habló de un posible ajustes de cuentas, sin embargo, luego de las investigaciones y varios testimonios, todo se trataría de un caso de intolerancia en un accidente de transito.

Respecto a este hecho la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, habló por medio de sus redes sociales asegurando que la situación está siendo investigada: "@PoliciaBogota me confirma que no hubo ninguna balacera cerca al Concejo como irresponsablemente se difunde. Un vehículo estrelló a otro de una persona protegida con esquema de seguridad y huyó. Como no es normal que alguien huya por una simple estrellada lo persiguieron".

En otro tuit escribió: "Uno de los miembros del esquema de protección hizo un disparo al aire para forzar al que huyó a detenerse. He ordenado que se investigue el hecho, al que huyó y al que disparó! Nunca estuvo en riesgo al vida del protegido. Ni siquiera estaba en el vehículo estrellado".

Para finalizar la alcaldesa aseguró que no justifica el accionar de la persona que disparó y le pidió disculpas a los vecinos de la zona por este hecho: "No se dispara, así sea al aire, para detener un vehículo por una estrellada! No tiene ninguna proporción con los protocolos de protección y en cambio si genera una zozobra enorme en los vecinos de la zona, a quienes les ofrecemos esta explicación y excusas por la intranquilidad".

Publicidad

.@PoliciaBogota me confirma que no hubo ninguna balacera cerca al Concejo como irresponsablemente se difunde.

Un vehículo estrelló a otro de una persona protegida con esquema de seguridad y huyó. Como no es normal que alguien huya por una simple estrellada lo persiguieron (Sigue) — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 23, 2022

Te puede interesar:

Propuesta de 'Natilla Paris' al presidente Gustavo Petro - La Kalle