Hombre muere tras lanzarse desde un muelle; el agua tenía solo 50 centímetros de profundidad

En la costa mediterránea de Turquía, un turista de 39 años falleció luego de lanzarse de cabeza desde el muelle de un hotel hacia una zona de aguas poco profundas. El hecho ocurrió en el distrito de Alanya, perteneciente a la provincia de Antalya.

La víctima fue identificada como Arif Erman, un hombre casado y padre de tres hijos que se encontraba disfrutando de unas vacaciones familiares en la zona de Konakli al momento del incidente. El suceso, que quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, ha generado interés en las plataformas digitales y los medios locales.

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¿Cómo perdió la vida Arif Erman?

Según reportes de medios de comunicación locales, Arif Erman se aproximó a la estructura del muelle del hotel. Tras observar el agua durante unos segundos, tomó impulso y corrió para realizar un salto de clavado hacia el mar.

Sin embargo, la profundidad del agua en el lugar donde realizó el salto era de apenas 50 centímetros. Debido a esta condición, el hombre sufrió un fuerte impacto contra el fondo marino inmediatamente después de ingresar al agua.

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De acuerdo con los informes sobre el caso, el turista atravesó una sección delimitada como zona protegida antes de ejecutar el salto desde la estructura. Asimismo, en las instalaciones del complejo había letreros de advertencia visibles que señalaban de manera explícita el peligro de lanzarse desde el muelle.

Las señalizaciones prohibían esta práctica debido a las condiciones de baja profundidad del área marina cercana.

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¿Qué más se conoció sobre el caso de Arif Erman?

Tras el impacto, el personal de salvamento del hotel reaccionó para auxiliar a Arif Erman, quien quedó gravemente herido dentro del agua. Un socorrista se percató de la emergencia y se lanzó de inmediato al mar para rescatar al turista.

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El socorrista logró sacar al hombre del agua y coordinó las primeras maniobras de auxilio mientras llegaban los equipos médicos de emergencia.

Arif Erman salta de un muelle y pierde la vida porque este tenía una profundidad de 50 centímetros Foto: pantallazo tomado de redes sociales

Posteriormente, Arif Erman fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención especializada. Sin embargo, la gravedad de las lesiones impidió su recuperación y los médicos confirmaron su fallecimiento horas después.

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Las autoridades locales abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. De acuerdo con las indagaciones iniciales, el incidente se habría producido después de que el visitante ingresara voluntariamente a un sector restringido que contaba con advertencias de seguridad.

