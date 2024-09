Joven le da paliza a hombre que quería robarla: "Lo dejó para recoger con cuchara"

Una joven, identificada como Abigail Luna se ha vuelto viral tras enfrentarse a un hombre que intentó robarla, propinándole una serie de golpes que dejaron al delincuente notablemente herido.

En un video publicado por la propia Abigail, se observa cómo exige al ladrón que se disculpe mientras lo golpea, en un intento de defenderse del ataque. Lo que más llamó la atención en redes fue la reacción del hombre, quien entre golpes y disculpas, aseguró que la había confundido con su esposa, negando las acusaciones de robo.

Abigail compartió su experiencia a través de un hilo en X, donde explicó detalladamente lo sucedido. Según su relato, el ladrón la atacó por la espalda cuando ella salía del hospital, utilizando un objeto contundente para golpearla en el rostro y el hombro.

Afortunadamente, los daños no fueron graves, pero la joven no dudó en defenderse físicamente hasta reducir al delincuente, grabando el momento para luego compartirlo en redes sociales.

El video, titulado 'Fuiste golpeado por la gótica', rápidamente se volvió viral, acumulando miles reacciones. La publicación alcanzó más de 34 mil 'me gusta' y numerosos comentarios de apoyo por la valentía de la joven.

En las imágenes, se puede ver al hombre con el rostro visiblemente lastimado, mientras Abigail le recuerda lo que intentó hacer: “Me quisiste robar y me apretaste, me dijiste que me quedara quieta o me matabas”.

A lo que el delincuente respondió entre balbuceos y disculpas: “Pensé que eras mi señora”. Entre los comentarios que surgieron en redes, un usuario escribió: "Lo dejó para recoger con cuchara", resaltando el estado en que quedó el hombre tras la golpiza.

Según le informó la policía, el delincuente ya había sido imputado previamente por robo agravado con el uso de un arma corto-punzante. Además, Abigail explicó que, en esta ocasión, también se le imputarían cargos por lesiones físicas, lo que probablemente lo llevaría a enfrentar una condena con prisión efectiva.

Muchas usuarias le preguntaron a Abigail si practicaba algún tipo de arte marcial para haber podido defenderse de esa manera. Su respuesta fue clara: no tiene entrenamiento en artes marciales, pero asiste regularmente al gimnasio y siempre lleva consigo herramientas para su defensa personal, como gas pimienta o un bastón extensible.

Muchas chicas me mandaron mensajes preguntándome si hago algún tipo de arte marcial, la respuesta es: no.

Lo que hago desde hace tiempo es ir al gimnasio y salir siempre, pero siempre, con algo para defenderme. Gas pimienta, bastón extensible o lo que sea. Pro defensa propia. 💪 pic.twitter.com/a2GPPiIeCA — Abigail Luna 🦂 (@AbigailLuna__) September 12, 2024

Fuiste golpeado por la gótica. 😗🖤✨ pic.twitter.com/OcWuxF09Gn — Abigail Luna 🦂 (@AbigailLuna__) September 12, 2024

