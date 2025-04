Mujer fue a tramitar su pasaporte en Estados Unidos y terminó con un grillete electrónico

Una mujer de nacionalidad venezolana realizó denuncias en las últimas horas porque fue obligada a colocarse un grillete electrónico , esto ocurrió cuando la mujer acudió a la oficina de Migración de los Estados Unidos para retirar su pasaporte.

“Hoy vine a migración a buscar mi pasaporte y salí con un grillete puesto, y lo peor es que me obligaron a ponérselo, y si no me dejaba poner el grillete, me dejaban detenida; o sea, o era el grillete o detenida” confirmó la mujer en un video que publicó en sus redes sociales.

La mujer confesó que a las autoridades americanas no le importo que ella tuviera un hijo nacido en ese país , y que no sabía como la detendrían si estaba con su hijo en el momento en que pase el suceso.

“De verdad que ni haciendo las cosas bien se puede salir de este país, porque yo quiero salir de buena manera , bien, haciendo las cosas bien, con la salida firmada por un juez, que me devuelvan mi pasaporte, y como no saben dónde está mi pasaporte, me colocaron un grillete” expresó la mujer.

La mujer de nacionalidad venezolana continuó explicando en el video que pretendía salir del país de manera legal, y al preguntarle a los agentes de Policía cuál era la causa del porqué le pusieron ese grillete, los agentes solo le respondieron que debía acercarse a otra oficina ocho días después para que allá le dijeran por qué tenía que utilizar este aparato electrónico.

“Ni cuando entré hace tres años me colocaron grillete, como me colocaron hoy, que me siento horrible” , agregó la mujer en el video.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, dejó muchos comentarios, unos de reflexión y otros de indignación, “ El peor error de la gente es que creen que al parir hijos aquí les van a dar casa, comida, seguro médico y papeles”; “creo que es para seguirte los pasos. y cuando estén de manera legal pasan a ser inmigrante legal”, y “ yo fui y también me pusieron grillete, pero yo salí feliz porque prefiero el grillete a que me deporten” estos fueron algunos de los comentarios.

Por el momento el servicio de migración y control de aduanas (ICE) no ha emitido una respuesta oficial respecto al caso de la mujer venezolana , la política que tiene el Trump se caracteriza por tener restricciones hacia la migración ilegal.

Además, el presidente de los estados unidos está promoviendo la "migración inversa" que consiste en que los migrantes que estén indocumentados en ese país puedan salir voluntariamente de los Estados Unidos y así poder evitar la detención y la deportación forzada.

