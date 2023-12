VIDEO: Así fue la cruda confesión sobre crimen de Canserbero: "Él me despreció"

El caso de Tirone José González Orama, reconocido artísticamente como 'Canserbero' , el prominente rapero venezolano muerto en 2015 y cuyo caso se había cerrado como un suicido, tomó un nuevo rumbo este 2023 tras la cruda revelación de Natalia Améstica, su exmánager y confesa asesina .

En un aterrador y revelador video, Améstica admitió públicamente su participación en el doble homicidio de Carlos Molnar (su entonces pareja sentimental) y de Tirone José González, Canserbero.

La confesión detalla que en la noche de los hechos hubo una explosión de emociones en la que ella actuó impulsivamente y bajo la ira luego de conflictos que venían retumbando desde meses anteriores en los que, según ella, le habían incumplido algunos pagos por su trabajo organizando giras y además el cantante había decidido desistir de sus servicios como manager.

Esta decisión de Canserbero de no contar más con Natalia causó en ella una gran ira porque, según asegura, se sintió despreciada por el trabajo que había realizado con el cantante.

Por eso, decidió vengarse con un oscuro plan en el que Améstica habría preparado un té con una dosis de sedante Alpram el cual les dio a beber tanto a Canserbero como a Carlos Molnar quienes quedaron somnolientos tras ingerir la bebida. Al verlos indefensos Natalia aprovechó para llevar a cabo mortales ataques con arma blanca.

"Estoy haciendo este video para confesar públicamente mi responsabilidad del doble homicidio de Carlos Molnar y Tirone José González 'Canserbero'. Se dio la oportunidad para yo hacerles un té. Coloqué Alpram... Ellos bebieron y al momento de quedarse somnolientos, yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos lo ataqué al cuello, él cae al piso, lo ataqué por la espalda y por el brazo", dice una primera parte de la narración.

Inmediatamente la mujer relata que: "Quien me ve es Tirone, se preocupa mucho, pero él también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar, y él cae en el sofá dormido. Yo le doy dos puñaladas en su costado".

Además, en su versión Améstica implicó a su hermano Guillermo y a tres funcionarios del Sebin quienes, a cambio de dinero, le habrían ayudado en la alteración de la escena del crimen para hacer que pareciera un homicidio-suicidio.

Estos hechos oscuros dejan al descubierto la trama compleja que por estos días conmociona al mundo de la música y da un giro rotundo en el caso que había sido cerrado hace cerca de nueve años y ahora parece tener un esclarecimiento definitivo en el que se confirmó que Canserbero no se suicidó y que tampoco fue el asesino de su amigo, quien también resulta ser víctima en esta lamentable historia.