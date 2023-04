VIDEO: empleada grabó terrible maltrato de su jefa: "La única que aquí grita soy yo"

Por medio de las redes sociales todos los días se viralizan contenidos de usuarios que publican videos o fotos de diversos temas, pero sin lugar a dudas, los que más llaman la atención son aquellos en los que se realizan algún tipo de denuncia.

Eso fue lo que ocurrió hace poco cuando una joven identificada como Samantha publicó en su cuenta personal de TikTok una serie de videos en los que dejó en evidencia a su jefa mientras la maltrataba estando en la oficina.

En las filmaciones se puede ver el momento en el que la mujer estaba sentada en su silla y con la cámara oculta de su celular registró una fuerte discusión con su jefa, una mujer llama Gabriela.

Allí se escucha que Samantha le recriminaba a su jefa por el pago de su salario y le dijo: "No me puedes pagar a la quincena", a lo que Gabriela le respondió con tono enojado: "Sí lo voy a hacer, porque estás desobedeciendo mis órdenes. Llega temprano y yo no tengo ningún problema".

Aunque la jefa habló bastante alterada, Samantha se mostró calmada ante la situación: "Si lo que quieres es pelear, no es conmigo Gabriela". Aun así, los ánimos comenzaron a subirse y la joven le pidió a Gabriela que no la amenazara: "A mí no me amenaces con los abogados, Gabriela. No puedes hacer eso, no puedes cambiar los pagos".

Después de esto, la superior se exaltó mucho más y gritó: "Les voy a pagar a la quincena y me protege la ley. Voy a discutir con una abogada. Ponte a trabajar, yo soy tu jefa, respeta las jerarquías, niña idiota... La única que aquí grita soy yo. Entonces no me contestes, cállate la boca y ponte a trabajar. Sí te voy a pagar, pero cállate la boca".

Después esta acalorada pelea, Samantha contó en sus redes que renunció al trabajo, llevó la situación a la justicia y que su jefa la siguió atacando por medio de WhatsApp.

"¿Crees que pagaré por ese video? Nos vemos en la fiscalía... Nos vemos, nena. Prepárate, no te van a contratar en ningún lado. De eso me encargo yo. Acuérdate que está todo grabado", le escribió Gabriela, a lo que Samantha le respondió: "A mí no me escribas, no te tengo miedo".

