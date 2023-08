Elianis Garrido se sinceró con sus fans y reveló si se divorció o no

La presentadora Elianis Garrido dio de qué hablar hace poco por medio de las redes sociales debido a una publicación en las con la que dejó muchas dudas sobre si se había acabado su relación amorosa con Álvaro Navarro o si estaba pasando por una crisis matrimonial.

Todo comenzó cuando Jorge Lozano escribió en un trino un mensaje que hablaba de dos amigas que habían dejado de creer en el amor, una publicación que llamó la atención de la presentadora, quien no dudó en comentar y allí publicó una foto junto a Mafe Romero y escribió: "Zizomos’ ja, ja, ja".

Desde ese momento comenzaron a crecer los rumores de un posible divorcio y en las redes sociales varios internautas empezaron a hablar del tema sacando sus propias conclusiones, por ese motivo Elianis Garrido decidió hablar al respecto y sincerarse sobre su relación amorosa para despejar todas las dudas.

"Voy a sacarlos de una duda, de una angustia que tienen. Me preguntan que si yo me divorcié. Yo no me he divorciado. Que no muestre mi relación por aquí fue una decisión que tomé antes de casarme. Estamos bien", dijo la joven presentadora.

También habló del mensaje que escribió en Twitter y que despertó toda la controversia: "Lo que pasa es que, a veces, con Mafe, nos ponemos a tuitear cosas. Si ustedes me siguen en Twitter no van a saber nada, porque a veces tuiteo cosas de hace tiempo, pues yo escribo mucho, escribo poesía y a veces comparto...".

Luego de las palabras de Elianis Garrido, ella dejó claro que está bien con su esposo Álvaro, un hombre que no tiene nada que ver con los medios de comunicación y con quien se casó hace algunos meses en una boda íntima en la playa con familiares y amigos cercanos.

