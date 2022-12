¡El colmo! Criminales atropellan, golpean e intimidan a un hombre para quitarle la bicicleta

En una calle de Santa Marta, un par de ladrones en moto abordaron de manera muy violenta a un ciclista, le apuntaron con un arma de fuego y se llevaron su bicicleta.

En las cámaras de seguridad se observa como dos hombres se acercan en moto por la espalada del ciclista, lo atropellan para hacerlo caer y una vez que la víctima se encuentra el piso lo atemorizan para robarlo.

El hurto fue a las 5 a.m. en el sur occidente de la ciudad: "Yo siento que me encañonó, cuando yo trato de levantar la visera para ver qué es lo que pasa, él me apunta con el arma intimidándome en todo momento y me dice: ‘no te vayas a hacer matar y entrega todo’", cuenta la víctima.

El afectado Hermides Martínez, luego de ser despojado de la bicicleta, quedó en la calle sin poder hacer nada mientras los ladrones huyen en moto.

Otros afectados aseguran que las bicicletas son hurtadas para ser vendidas por partes. “A ellos no les interesa dejar un muerto, les interesa es esto (bicicleta) para llevárselo y mal venderlo”, señala Alberto Becerra, un bici usuario.

Las autoridades aseguran que se presentan entre 2 y 3 hurtos de bicicletas diariamente en la capital del Magdalena, por eso están desarrollando un plan de control vial en conjunto con líderes y representantes de clubes de ciclistas para generar mayor acompañamiento y protección.