Joven alegó ser británico para justificar aparatoso accidente de tránsito

Según Jorge Solórzano, el taxista afectado, la persona que manejaba el carro particular intentó huir: “Se pasó el semáforo en rojo y se iba a volar en reversa, el carro quedó en la esquina pero los otros taxistas llegaron y lo trancaron”.

Entre tanto, el joven conductor –con aparente acento bogotano- alegó ser extranjero para justificar el accidente: “Yo no soy de este país, yo soy de Inglaterra. Me tomé una cerveza con amigos, porque salí a vacaciones estaba en la universidad. Me tomé una cerveza con él”.

Al lugar acudieron ambulancias y autoridades para atender la situación, que no dejó heridos pero sí daños materiales considerables en el taxi.