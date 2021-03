Las tres versiones de la mamá de Sara Sofía Galván, según su exnovio

Nilson Díaz, exnovio de Carolina Galván, madre de la menor desaparecida Sara Sofía Galván , dijo a BLU Radio varias de las versiones que la mujer le había dado respecto a lo sucedido con la menor.

Según el hombre, quien vio a la pequeña por última vez en enero, confirmó la versión que su tía también había escuchado, en la que decía que la niña había sido entregada a alguien para que la cuidara.

Así lo expresó: “Dijo que se la había entregado a una señora en Patio Bonito para ella trabajar y pagar el pagadiario y la comida. Le dije: ‘dígame dónde está la niña’ y me dijo que estaba bien”.

Sin embargo, la mujer también le confesó a Díaz que había regalado a la pequeña a una señora desconocida en la calle, en la carrera 38, pero que no tenía los datos de dicha mujer.

“Me dijo que olvidó el teléfono, que lo botó y que la señora no le dio más datos”, expresó.

Y por si fuera poco a las confesiones ya dadas, surgió una tercera versión. De acuerdo con su relato, la niña se le murió en un parque.

“Dijo que la niña se le había atorado, que ella la vio ahogándose, que ella se asustó y dejó que ella se muriera, la metió en una bolsa de basura y la botó al río”, indicó.

No obstante, Díaz no lo cree. Para él la mujer regaló a la niña, pues considera que no tiene “corazón” para haberla lanzado al río Tunjuelito.

“No creo que tenga el corazón para haberla botado. Creo que la regaló al verse en esas circunstancias de no tener como mantenerla”, puntualizó.

Hasta el momento, Carolina Galván, quien se dedica a la prostitución, no se ha pronunciado.

Para avanzar en el caso, la Policía de Bogotá habilitó una línea telefónica para que quien tenga información relevante acerca de la menor de aviso a las autoridades.

Este es el número compartido por medio de la cuenta de la Policía 3057477809, el cual servirá como única línea de atención para dar información acerca del caso.