Manuel Ranoque, padre de los niños perdidos en el Guaviare, fue capturado

Miller Manuel Ranoque Morales, padre de algunos de los menores pedidos durante 40 días en las selvas del departamento del Guaviare, fue detenido sobre el mediodía del viernes 11 de agosto, por funcionarios del CTI de la Fiscalía , quienes cumplieron con una orden de arresto en su contra.

Según el ente investigador, fue capturado por presuntamente cometer los delitos de “actos sexuales abusivos con menor de 14 años en concurso heterogéneo, el delito acceso carnal abusivo con menor de 14 años”, investigación que adelantaba la Fiscalía en su contra.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 bit.ly/44MSD4a

Cabe resaltar que las acusaciones hechas por personas allegadas a Ranoque se conocieron en los medios de comunicación, incluso, dos días después de la aparición de los menores, se le preguntó en Blu radio acerca de los señalamientos en su contra, a lo que contestó: “Yo no necesito defenderme, la defensa la pone la niña. Yo soy humano, eso es lo único que les puedo decir. La niña tiene toda la palabra, yo no, porque si digo algo podría estar mintiendo y en ese error no voy a caer”.

Publicidad

Una de las personas que acusó a Ranoque fue la abuela materna de los niños, la señora Magdalena Mucutuy, quien aseguró que él sostenía una relación sentimental con su hija hace 6 años, pero que era violento y la maltrataba, añadiendo además que sospechaban del abuso sexual contra una de las niñas.

Mientras tanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar avanza en el proceso de custodia de los menores de 1, 4, 9 y 13 años, quienes son considerados un milagro para el pueblo colombiano, después de que la avioneta en la que viajaban con su fallecido madre se accidentara al interior de la selva, sobreviviendo 40 días hasta ser rescatados.

Te puede interesar: Abuelita recibe emotiva recompensa por su ayuda desinteresada