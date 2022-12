MeDueleGenesis: los famosos expresan indignación por 'El MOUNSTRUO de Fundación'

El atroz crimen de Génesis Rúa Vizcaíno ha despertado la indignación de Colombia. No solo por tratarse de una aberración, sino porque la víctima tenía tan solo nueve años.

Hasta el momento, la justicia tomó parte y apresó al que han denominado 'El mounstruo de Fundación'. Pero los cibernautas también han hecho lo suyo a través del hashtag #MeDueleGenesis en Twitter.

" #meduelegénesis y me duele tanto como la indiferencia de la gente... No he visto ningún periodista ni famoso tapándose el ojo ni nada parecido. Esto merece taparse la cara completa, ¿no les parece? Vergüenza y rechazo total", dijo José Narváez, actor y esposo de Cristina Hurtado, quien no escondió su fuerte crítica frente a la situación. Así también lo hizo Elianis Garrido y hasta Lincoln Palomeque:

#Meduelesgenesis como un putas! Que desgracia que el ser humano sea tan cruel! No logro entender como alguien puede ser tan macabro con un ser tan inocente!! #CadenaPerpetuaparaasesinosdeNiños @IvanDuque Señor presidente! Ya es hora! — Elianis Garrido (@ELIANISGARRIDO) October 1, 2018

Toda!! Esto es terrible, algo a lo que todos los medios si deben darle toda la atención! Atroz! https://t.co/JOmOVcVGqR — LINCOLN PALOMEQUE (@LINCPAL) October 1, 2018

Entre los comentarios más fuertes está el del bufete de abogados de Abelardo de la Espriella:

" #MeDueleGenesis Génesis Rúa, una inocente criatura de 9 añitos, nacida en Fundación Magdalena, fue abusada, torturada, asesinada e incinerada por un monstruo miserable, que ahora posa de “loco”. En un país con alma, un crimen tan atroz tendría paralizada a su sociedad. (A.D.L.E)", dijo a través de su cuenta de Twitter el bufete de abogados.

Hasta el momento, nadie comprende por qué razón Adolfo Enrique Arrieta, el 'Mounstruo de Fundación', tomó la determinación de asesinar a la pequeña Génesis, pero lo cierto es que ha encendido las alarmas nacionales y la furia de los colombianos en redes sociales. Pese que a el hombre asegura que confundió a la pequeña con un perro, son muchos los que lo tachan de mentiroso y reclaman la pena más alta para el agresor.