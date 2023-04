Niño de cuatro años habría sido abusado en jardín infantil de Soacha; acusan a papá de la profesora

La comunidad de Soacha, Cundinamarca, se encuentra indignada luego de que una madre denunciara en las últimas horas que su pequeño hijo de cuatro años habría sido abusado en un jardín infantil del municipio; el pequeño le contó el horror que vivió.

Según la madre del menor, el abuso fue confirmado cuando el niño fuera valorado en un centro médico, esto, después de que refiriera dolor para hacer del cuerpo y presentara heces más grandes de lo normal.

"Mi hijo refiere que ese señor es satanás, que ese satanás lo corrió por todo el jardín, hasta que lo alcanzó en la piscina de pelotas. Ahí lo alcanzó y le bajó el pantalón. Mi hijo refiere que le metió un gancho, él refiere eso en medio de su inocencia", contó la mujer a la comunidad que se unió en protesta frente al jardín en la noche de este 24 de abril.

La madre del menor denunció que los hechos habrían ocurrido el pasado 20 de abril y acusó como responsable del presunto abuso sexual al padre de una de las profesoras del jardín infantil.

Pese a que el menor ya está siendo atendido por especialistas, la mujer explicó que aun las autoridades no han emitido ninguna orden de captura contra el hombre que habría abusado a su hijo. Además, reveló que el Hospital Mario Gaitán Yanguas, donde fue atendido el pequeño, no le dio celeridad al caso.

"Mi hijo está en este proceso desde el día viernes. Me tocó salir a mí a buscar un policía para que me ayudara con el caso de mi hijo. El médico me refirió, 'tengo tres casos más importantes que su hijo'", agregó la mujer en medio del llanto.

Según las autoridades, el presunto abusador ya se encuentra identificado. La comunidad espera que en las próximas horas se libre la orden de captura en contra del hombre.

