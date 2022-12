Por una ‘selfie’, la policía descubrió que ASESINÓ a su amiga

Cheyenne Rose Antoine, de 21 años, es una joven canadiense sentenciada a 7 años de cárcel por haber asesinado a su amiga Brittney Gargol en 2015.

Tras dos años de investigación, las autoridades locales aseguran haber hallado la prueba que culpabiliza a la joven.

Se trata de una foto, en forma de ‘selfie’, en la que las dos mujeres salen posando muy sonrientes. Esta se encuentra publicada en el perfil, en memoria, de Brittney Gargol.

Según informó el canal de noticias CBC News, la sospechosa llevaba puesto un cinturón que podría ser el arma homicida.

Tras verse acorralada, Cheyenne Antoine confesó que aquella noche ambas están ingiriendo bebidas alcohólicas y todo terminó mal por una discusión que tuvieron.

La joven se declaró culpable, aunque afirma no recordar cómo estranguló hasta la muerte a su amiga: "Nunca me lo perdonaré. Nada que yo diga o haga la traerá de vuelta. Lo siento muchísimo. No debería haber sucedido", declaró a través de su abogado.

