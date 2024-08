Reconocida influencer es hallada sin vida; estaba envuelta en la cobija de su hijito

Andreza Schitini, una reconocida influencer de Tatuí, São Paulo, fue encontrada sin vida en el patio trasero de su casa el viernes 9 de agosto.

Su cuerpo, envuelto en la manta de su hijo y oculto bajo bolsas de basura, fue hallado dos días después de haber sido reportada como desaparecida.

Schitini, quien compartía contenido sobre su trabajo como manicurista en TikTok e Instagram, había sido vista por última vez la mañana del miércoles 7 de agosto.

Su desaparición fue notada cuando sus familiares regresaron a casa y encontraron todas sus pertenencias, incluido su celular, intactas en su habitación, pero sin rastro de ella.

La joven vivía con sus dos hijos, dos hermanos y su madre, quienes salieron temprano para sus actividades habituales, mientras Andreza se quedó en casa.

La investigación inicial realizada por el Instituto Médico Legal (IML) y el Instituto de Criminalística (IC) ha determinado que la muerte de la influencer apunta a un feminicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han detenido a ningún sospechoso ni han identificado a posibles responsables del asesinato de Andreza Schitini.

Exigen justicia por la muerte de la influencer

Los perfiles de Andreza en TikTok e Instagram se han llenado de mensajes de condolencia, especialmente en su último video, donde compartió una fotografía de sí misma.

Muchos de sus seguidores expresan su incredulidad ante su trágico final y exigen que las autoridades actúen con rapidez para resolver el caso.

El sábado 10 de agosto, el cuerpo de Andreza fue sepultado en el Cementerio Municipal Cristo Rei en Tatuí, en una ceremonia marcada por el dolor y la tristeza de sus familiares y amigos cercanos.

"Qué tristeza tan grande, no puedo creer que le haya pasado esto a Andreza", "Justicia para Andreza, no podemos permitir que este crimen quede impune", "Siempre la recordaré con esa sonrisa tan hermosa, no merecía un final así", "Es increíble cómo la violencia sigue arrebatándonos a mujeres tan jóvenes y llenas de vida", son algunos de los comentarios en redes sociales.

