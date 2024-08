Muestran a Laura Villamil y revelan cómo fue el accidente en Andrés Carne de Res

Continúa la incertidumbre por el estado de salud de la jovenLaura Villamil, quien terminó con quemaduras de tercer grado en la mayoría de su cuerpo, luego de que un show circense saliera mal en el reconocido restaurante Andrés Carne de Res.

De acuerdo con su hermano, el joven Santiago Villamil, quien ha estado activo en medios de comunicación dando conocer los hechos, todo ocurrió porque su hermana estaba trabajando en el restaurante y su traje se prendió en fuego, al parecer por una antorcha.

Según se conoció, Laura llevaba trabajando en el restaurante desde hace cinco años y fue precisamente en uno de esos shows circenses que tuvo el accidente. CityTv dio a conocer un video en el que se ve el momento en el que la joven y sus compañeros se disponen a hacer el espectáculo.

De un momento a otro se puede ver como la vestimenta de la joven se prende en fuego y en contados segundos toda su silueta está en llamas. Así mismo se puede ver la reacción de Laura, quien corre despavorida por el restaurante, buscando apagar las llamas.

Laura Villamil, joven quemada en restaurante Andrés Carne de Res / Foto: Tomada de redes sociales

Publicidad

El metraje también logra evidenciar una no muy rápida reacción por parte de sus compañeros, quienes solo miran atónitos la escena, como si no entendieran lo que pasaba. Santiago Villamil, hermano de la víctima, señaló que la atención por parte del restaurante no fue eficaz, puesto que le pusieron paños de agua y la evacuaron en silla de ruedas.

El restaurante se pronunció a través de un comunicado indicando que hasta el momento han suspendido los shows con fuego y que están realizando verificaciones de las condiciones de seguridad en este tipo de eventos. Así mismo, aseguran estar presentes y pendientes de la evolución de Laura.

Publicidad

Hallan cuerpo dentro de una maleta en el norte de Bogotá