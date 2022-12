Video: hombre entró a la casa de Sara Quintero y ella denunció que intentó abusarla

Sara Quintero es una joven que recientemente se hizo viral tras denunciar a un sujeto que entró a su vivienda sin su consentimiento e intentó violarla.

De acuerdo con la joven, estaba grabando un vídeo para un trabajo de la universidad, como se puede ver en la grabación, cuando de repente un sujeto entró a su casa.

Publicidad

"Todo quedó grabado porque yo estaba grabando un video para un trabajo de la universidad", dijo.

Posteriormente, el hombre la amenazó con arma blanca e intentó violarla.

“Entró a mi casa a violarme", agregó.

Sin embargo, gracias a Dios la joven puso resistencia y logró sacarlo de su casa luego de que se botara con él por las escaleras.

Publicidad

"Me salvé por la bendición de Dios y que siempre luche por mi vida y mi integridad física, logré salir porque me tiré y lo hale a él por las escaleras", manifestó.

Ahora la joven pide ayuda para que se pueda identificar al sujeto que se metió en su casa sin su consentimiento, la agredió e intentó abusarla.

Publicidad

"Ayúdenme a que esto no quede impune, ya que- al parecer- tiene trastorno mental y no hay mucho que se pueda hacer, queremos presionar a las autoridades dando difusión a los hechos y que esto no quede así“, puntualizó.

Tras la publicación de la denuncia, cientos de internautas aplaudieron a Quintero por su gran valentía, pues gracias a su resistencia no paso a mayores.

Sin embargo, repudian el hecho de que aún existan sujetos inescrupulosos que buscan aprovecharse de las jóvenes solas e indefensas como sea.

Por eso, varios usuarios usaron sus redes para compartir las fotos del hombre para que quien lo conozca de información y se proceda con la captura de este.